2019-03-02T13:09:38+03:00
Авто

"Как машину теперь мыть?": ростовчанин нарисовал на грязном авто Джанго освобожденного

Фото иномарки набирает лайки и восхищенные комментарии в соцсетях
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: @rostov_roads, Instagram.Фото: @rostov_roads, Instagram.
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Ростовчане продолжают удивлять художественными рисунками на грязных машинах. В социальной сети появился снимок белого автомобиля, сделанный 1 марта на проспекте Ленина. На грязном боку иномарки, прямо как на постере, изображены персонажи голливудского фильма "Джанго освобожденный", роли которых сыграли Джейми Фокс и Леонардо Ди Каприо.

Фото вызвало бурную реакцию в соцсетях.

- Это шедевр! Супер! Шикарно! Шедеврально, - комментируют пользователи.

- Как машину теперь мыть? - сокрушается актер Сергей Луняка.

- Ускользающая красота - можно так назвать. До первой лужи... Эх... - посетовала ростовчанка Наталья.

- Я его с этой же картинкой видел месяц назад, - рассказал пользователь Максим Лозовой.

- А у его супруги на BMW Дзюба и Аршавин изображены, - добавил комментатор Максим Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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