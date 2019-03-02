"Как машину теперь мыть?": ростовчанин нарисовал на грязном авто Джанго освобожденного
Ростовчане продолжают удивлять художественными рисунками на грязных машинах. В социальной сети появился снимок белого автомобиля, сделанный 1 марта на проспекте Ленина. На грязном боку иномарки, прямо как на постере, изображены персонажи голливудского фильма "Джанго освобожденный", роли которых сыграли Джейми Фокс и Леонардо Ди Каприо.
Фото вызвало бурную реакцию в соцсетях.
- Это шедевр! Супер! Шикарно! Шедеврально, - комментируют пользователи.
- Как машину теперь мыть? - сокрушается актер Сергей Луняка.
- Ускользающая красота - можно так назвать. До первой лужи... Эх... - посетовала ростовчанка Наталья.
- Я его с этой же картинкой видел месяц назад, - рассказал пользователь Максим Лозовой.
- А у его супруги на BMW Дзюба и Аршавин изображены, - добавил комментатор Максим Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU