На окраине Ростова-на-Дону найден труп молодого мужчины
Сегодня утром, 2 марта, в Ростове на улице Таганрогской рядом с новым жилыми комплексом прохожие обнаружили тело молодого мужчины, повешенного на дереве. Фото и видео трупа появились в городском паблике, чем вызвали негодование большинства комментаторов. Некоторые ростовчане предположили, что это чей-то дурацкий розыгрыш с манекеном, но жители микрорайона, где произошла трагедия, писали, что к ним подходили полицейские и опрашивали, касательно найденного тела.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность несчастного и ищут его родственников. По предварительным данным, это житель Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU