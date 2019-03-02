2019-03-02T14:57:07+03:00
Происшествия

На окраине Ростова-на-Дону найден труп молодого мужчины

Тело обнаружили случайные прохожие на улице Таганрогской
Илья БОГОМОЛОВ
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Правоохранители выясняют подробности гибели молодого мужчины в Ростове-на-Дону.Правоохранители выясняют подробности гибели молодого мужчины в Ростове-на-Дону.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня утром, 2 марта, в Ростове на улице Таганрогской рядом с новым жилыми комплексом прохожие обнаружили тело молодого мужчины, повешенного на дереве. Фото и видео трупа появились в городском паблике, чем вызвали негодование большинства комментаторов. Некоторые ростовчане предположили, что это чей-то дурацкий розыгрыш с манекеном, но жители микрорайона, где произошла трагедия, писали, что к ним подходили полицейские и опрашивали, касательно найденного тела.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность несчастного и ищут его родственников. По предварительным данным, это житель Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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