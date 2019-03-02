Женщина-водитель пострадала в очередной аварии на адском перекрестке в Ростове-на-Дону
Вечером 1 марта в Ростове на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Калитвинской произошло очередное ДТП. По предварительной информации сотрудников полиции, в 22:25 там столкнулись автомобили Volkswagen и Renault Sandero: 58-летний водитель первого не предоставил преимущество в движении второму, который ехал по главной дороге.
В результате аварии пострадала 52-летняя женщина, которая находилась за рулем Renault. С травмами ее доставили в больницу. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Напомним, что данный перекресток ростовские водители называют адским. Горожане пишут, что там стабильно раз в неделю случаются аварии. Одни требуют установить в злополучном месте светофор, другие сетуют на водителей, которые не смотрят на дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU