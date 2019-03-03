В Ростове-на-Дону заработает «горячая линия» по профилактике кори

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-03T09:14:49+03:00

Задать свои вопросы о заболевании можно с 4 по 18 марта

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В городе Ростове-на-Дону с понедельника, 4 марта, заработает горячая линия по профилактике кори. Все об этом заболевании желающим смогут рассказать специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

В частности, по телефонам, указанным ниже, можно будет узнать, что это за болезнь, каким образом она передается, как можно заболеть, а также как протекает, сколько длится инкубационный период, и какими могут быть осложнения.

Кроме того, санитарные врачи могут рассказать, каким образом можно обеспечить профилактику себе и близким, когда и где делать прививку.

Напомним, вспышка заболевания кори регистрировалась в Украине, с которым соседствует Ростовская область, в связи с чем донские врачи постоянно держат ситуацию под контролем, чтобы не допустить распространения инфекционной заразы в регионе.

АЛЛО!

Телефоны «горячей линии» (863) 251-06-12, 251-04-53.

ИСТОЧНИК KP.RU