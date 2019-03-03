250 болельщиков ФК "Ростов" задержали на посту и не пускают на матч в Сочи
Болельщиков ФК "Ростов" вот уже на протяжении пяти часов держат на посту ДПС на вьезде в Большой Сочи. Речь идет примерно о 250 поклонниках "желто-синих", которые на пяти автобусах двигаются на стадион "Фишт", где сегодня состоится матч чемпионата России "Енисей" - "Ростов". - Ничего не понимаем, что здесь происходит, - пожаловались болельщики корреспонденту "КП". - Всю колонну остановили, забрали паспорта. Пять часов уже кукуем на посту. Говорят, что мы не можем двигаться дальше без машины сопровождения. Вот, сидим и ждем ее. Переживаем, что опоздаем на игру.
Напомним, перенесенный по причине старта Универсиады из Красноярска в Сочи поединок первенства России "Енисей" - "Ростов" состоится сегодня, 3 марта, в 14:00 на стадионе "Фишт".
- На стационарном посту сотрудники полиции остановили несколько автобусов с футбольными болельщиками для проверки документов, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Краснодарскому краю, - по окончании которой им был выделен экипаж ДПС для сопровождения, во избежания опоздания на матч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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