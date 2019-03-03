СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-03T10:10:13+03:00

А вот к вечеру похолодает до минус двух градусов

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Погода в воскресенье, 3 марта, 2019 в Ростове-на-Дону: днем плюсовая температура и без осадков. Таким, если верить прогнозам синоптиков, будет ближайший выходной. Днем воздух прогреется от плюс одного до трех градусов тепла. Ветер будет от пяти до восьми метров в секунду. А вот к вечеру ожидается похолодание до минус двух градусов ниже нуля.

К слову, самым холодным этот день за всю историю метеонаблюдений был в 1926 году. Тогда на дворе в донской столице столбики уличных термометров застыли на отметке в минус 20,1 градуса. А вот самым теплым 3 мата было в 1995 году - 16,8 градуса со знаком плюс.

Известно, что ближайшая неделя будет достаточно теплой - до плюс 12 градусов в пятницу, 8 марта, но ветреной. В частности, в понедельник, 4 марта, сила юго-западного ветра может достигать 21 метр в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU