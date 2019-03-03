2019-03-03T13:43:56+03:00
Общество

«Каждый сходит с ума по своему»: Ростовчанин проехал в ванной по городским улицам

Свое средство передвижения мужчина прицепил к малолитражке [видео]
ГОШЕВ Игорь
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Свое средство передвижения горожанин прицепил к малолитражке. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".Свое средство передвижения горожанин прицепил к малолитражке. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, которое опубликовал один из Интернет-пользователей. На кадрах видно, как мужчина прицепил обычную ванну к малолитражке и таким образом отправился куролесить по городским улицам.

- На Мичуринской парни решили покататься в ванной, - подписал автор видео, которое просмотрели уже больше двадцати тысяч человек.

В результате мнения горожан разделились: «Я одна, не вижу здесь ничего смешного?», «Весело до первой ямки», «Нормально чуваки зажигают», «Каждый сходит с ума по своему».

- Они по мимо того, что нарушают ПДД, подвергают других участников движения риску и, возможно, аварии, с печальным концом, - высказал свое мнение кто-то из ростовчан. - Если жить надоело, пусть идут в безлюдное место. А здесь ничего смешного нет, противно становится глядя на такие кадры.

Но были и те, кто поддержал шутников: «Настроение подняли....хоть с чего-то позитивного посмеяться можно».

В Управлении ГИБДД по региону сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стражам порядка предстоит выяснить: действительно ли этот факт имел место на ростовских улицах, а также отыскать владельца малолитражки.

Гонки в ванной на ул. Мичуринской 3.3.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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