2019-03-03T12:22:07+03:00
Общество

«Поменяла тебя Москва»: Поклонники предрекают Басте скорое завершение карьеры

Вместо того чтобы петь, рэпер стал участником музыкального ТВ-шоу с Тимати
ГОШЕВ Игорь
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Творчество Басты активно обсуждают в Интернете. Фото: официальная страница Вконтакте Василия Вакуленко.Творчество Басты активно обсуждают в Интернете. Фото: официальная страница Вконтакте Василия Вакуленко.
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Предполагал ли известный рэпер Баста - в миру Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону, к чему приведет его пост, который он опубликовал на своей странице в Инстаграм несколько часов назад? Речь об анонсе ТВ-передачи - нового музыкального шоу, где он сидит в жюри вместе с другим популярным музыкантом Тимати.

Вот только поклонники не оценили такой союз артистов. Более того, под видео, которое посмотрели больше 123 тысяч человек, сотни возмущенных комментариев. В некоторых из них Басте предрекают скорое завершение карьеры. Мол, вместо того, чтобы петь, рэпер снимается в передачах.

- Позорище какое! Делаете вы - стыдно нам! - написал один их поклонников музыканта.

- Да, поменяла тебя Москва, - предположил другой.

Или вот еще комментарий:

- Вы с Тимати оба категорически бестактны. Если это фишка шоу, то слабая. Зачем девушку до слез довел?

Но были и другие мнения. Истинные фанаты верят: Баста точно знает правильный путь и идет своей верной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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