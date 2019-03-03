В центре Ростова-на-Дону неизвестный сорвал с прохожего золотую цепь

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-03T14:35:40+03:00

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В центре Ростова-на-Дону произошло преступление. Об этом в полицию сообщил потерпевший. Мужчина рассказал стражам порядка, что неизвестный в ходе конфликта сорвал с его шеи золотую цепь, после чего скрылся с места происшествия.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 21-летний житель незалежной. Похищенное ювелирное украшение было найдено при нем. Полицейские выяснили, что 21-летний молодой человек уже был судим за разбой и грабеж. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время он задержан.

Если дело дойдет до суда, а нападавшего признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

В ведомстве добавили, что цепочку уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU