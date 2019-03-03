«Угнал, врезался в столб и заснул»: В Ростовской области посетитель кафе не дождавшись такси забрал чужое авто
В Мартыновском районе Ростовской области неизвестный угнал «семерку». Об этом в местную полицию сообщила хозяйка автомобиля. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, стражи порядка выехали на место ЧП. Машина была объявлена в розыск. Но оказалось, что злоумышленник не смог на ней далеко уехать.
- Подозреваемый вышел из кафе, возле которого был припаркован автомобиль потерпевшей и попытался вызвать такси, - добавили в донском главке. Пока ждал такси, увидел стоящий рядом автомобиль с ключами внутри. Не дождавшись своей машины, сел в чужой автомобиль и уехал. Не справившись с управлением, горе-водитель врезался в столб. Увидев, что машина застряла, остался в ней спать. Мужчина рассказал, что взял авто, чтобы доехать до дома.
В настоящее время в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
ИСТОЧНИК KP.RU