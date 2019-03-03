В Ростове-на-Дону улицу Орбитальную хотят сделать четырехполосной

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-03T17:38:59+03:00

Правда, к разработке документации приступят года через два

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В Ростове-на-Дону хорошая новость ждет жителей улицы Орбитальной: проезжую часть там хотят сделать шире. Об этом рассказали в мэрии города. В частности, предполагается выполнить расширение проезжей части до четырех полос движения с организацией переходно-скоростных полос, а также заездных карманов для общественного пассажирского транспорта. Организовать разделительную полосу и построить транспортные развязки на пересечении улицы Орбитальная – улицы Беляева и улицы Орбитальная – проспект Космонавтов.

Правда, произойдет это не так скоро, как хотелось бы ростовчанам. К разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги планируют приступить в 2021 году.

В горадминистрации добавили, что специалисты Департамента транспорта должны подготовить техзадание и проверить достоверность стоимости разработки проектной документации в плановом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU