В Ростове-на-Дону улицу Орбитальную хотят сделать четырехполосной
В Ростове-на-Дону хорошая новость ждет жителей улицы Орбитальной: проезжую часть там хотят сделать шире. Об этом рассказали в мэрии города. В частности, предполагается выполнить расширение проезжей части до четырех полос движения с организацией переходно-скоростных полос, а также заездных карманов для общественного пассажирского транспорта. Организовать разделительную полосу и построить транспортные развязки на пересечении улицы Орбитальная – улицы Беляева и улицы Орбитальная – проспект Космонавтов.
Правда, произойдет это не так скоро, как хотелось бы ростовчанам. К разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги планируют приступить в 2021 году.
В горадминистрации добавили, что специалисты Департамента транспорта должны подготовить техзадание и проверить достоверность стоимости разработки проектной документации в плановом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU