В Волгодонске ухажер стащил ювелирные украшения из квартиры новой знакомой

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-03T16:16:54+03:00

Накануне кражи женщина познакомилась с подозреваемым и пригласила его к себе домой

Изменить размер текста: A A

В городе Волгодонске Ростовской области женщина сообщила в полицию, что стала жертвой преступления. По ее словам, из квартиры пропали дорогие ювелирные украшения. Общую стоимость пропажи хозяйка имущества оценила в 80 тысяч рублей.

Стражи порядка приехали на место происшествия. Оказалось, что предполагаемым воришкой мог стать новый знакомый женщины. Та рассказала, что накануне кражи познакомилась с подозреваемым и пригласила его к себе домой.

- Пока хозяйка отвлеклась, злоумышленник взял с тумбочки ювелирные украшения и поспешил скрыться, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Украденное мужчина частично продал, а остальное полицейские вернули законной владелице.

В отношении 22-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ближайшие несколько лет несостоявшийся ухажер может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU