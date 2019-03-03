2019-03-03T16:16:54+03:00
Происшествия

В Волгодонске ухажер стащил ювелирные украшения из квартиры новой знакомой

Накануне кражи женщина познакомилась с подозреваемым и пригласила его к себе домой
Ольга ГОПАЛО
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Украденное мужчина частично продал, а остальное полицейские вернули законной владелице.Украденное мужчина частично продал, а остальное полицейские вернули законной владелице.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В городе Волгодонске Ростовской области женщина сообщила в полицию, что стала жертвой преступления. По ее словам, из квартиры пропали дорогие ювелирные украшения. Общую стоимость пропажи хозяйка имущества оценила в 80 тысяч рублей.

Стражи порядка приехали на место происшествия. Оказалось, что предполагаемым воришкой мог стать новый знакомый женщины. Та рассказала, что накануне кражи познакомилась с подозреваемым и пригласила его к себе домой.

- Пока хозяйка отвлеклась, злоумышленник взял с тумбочки ювелирные украшения и поспешил скрыться, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Украденное мужчина частично продал, а остальное полицейские вернули законной владелице.

В отношении 22-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ближайшие несколько лет несостоявшийся ухажер может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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