В Волгодонске ухажер стащил ювелирные украшения из квартиры новой знакомой
В городе Волгодонске Ростовской области женщина сообщила в полицию, что стала жертвой преступления. По ее словам, из квартиры пропали дорогие ювелирные украшения. Общую стоимость пропажи хозяйка имущества оценила в 80 тысяч рублей.
Стражи порядка приехали на место происшествия. Оказалось, что предполагаемым воришкой мог стать новый знакомый женщины. Та рассказала, что накануне кражи познакомилась с подозреваемым и пригласила его к себе домой.
- Пока хозяйка отвлеклась, злоумышленник взял с тумбочки ювелирные украшения и поспешил скрыться, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Украденное мужчина частично продал, а остальное полицейские вернули законной владелице.
В отношении 22-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ближайшие несколько лет несостоявшийся ухажер может провести за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU