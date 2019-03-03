В Батайске произошел крупный пожар на складе

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-03T18:14:22+03:00

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В воскресенье, 3 марта, около пяти часов утра по телефону единой диспетчерской службы поступил звонок. Очевидец сообщил, что в городе Батайске горит крупный склад. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Совхозную.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, там произошло возгорание складского помещения. Общая площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров.

Почти два часа потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать возгорание. В ведомстве добавили, что на месте работали 47 спасателей и 15 спецмашин. О пострадавших не сообщается. Теперь специалистам предстоит выяснить причину ЧП.

Напомним, в ночь на 3 марта в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие, в котором пострадали четыре человека. Две иномарки столкнулись в микрорайоне Суворовский. Видео попало в Сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU