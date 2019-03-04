В Ростове-на-Дону водитель разнес иномарку и сбежал с места аварии

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-04T09:49:09+03:00

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В ночь на 4 марта в Ростове на подъезде к Ворошиловскому мосту произошло ДТП: белый Hyundai Accent на большой скорости врезался в отбойник и лишился капота. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что водитель пошел на обгон и не справился с управлением, а после аварии сбежал с места происшествия. В машине находились четыре человека, все остались живы.

По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 23:51. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили только поврежденный автомобиль - водитель и пассажиры скрылись. Из больниц информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка по факту ДТП. Машину эвакуировали на спецстоянку, сейчас устанавливаются ее собственник и человек, который находился за рулем во время столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU