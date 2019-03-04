2019-03-04T11:27:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону срочно требуется ремонт ограды парка Революции

Об этом горожане пишут в мэрию
Илья БОГОМОЛОВ
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Фотография аварийного состояния ограды с сайта "Благоустройство" мэрии Ростова.Фотография аварийного состояния ограды с сайта "Благоустройство" мэрии Ростова.
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Ростовчанин пожаловался в мэрию на аварийное состояние ограды парка Революции. Фотографии, подтверждающие, что центральному городскому парку требуется обновление, размещены на Интернет-сервисе "Благоустройство".

- Состояние ограды по улицам Каяни и Советская аварийное. Каменные куски из колон вываливаются и могут угрожать пешеходам, металлические части ограды практически полностью сгнили, - сообщает автор снимков. - Мало того, что конструкция находится в аварийном состоянии, так это еще и выглядит очень непрезентабельно, и это на центральной улице города. Просьба срочно принять меры.

Модераторы сайта приняли заявку. Напомним, что парк Революции примыкает к Театральной площади и, следовательно, горожане проходят мимо и сквозь него во время практически каждого крупного праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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