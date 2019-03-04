СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-04T11:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на неделю 4-10 марта 2019 в Ростове-на-Дону: потепление и небольшие осадки. Если верить прогнозам синоптиков, то в дневные часы минусовых температур уже не ожидается. Так, в понедельник, 4 марта, днем до плюс шести градусов. Сила ветра будет достигать 20 метров в секунду.

Во вторник, 5 марта, потеплеет до плюс десяти тепла, ветер утихнет до 11 метров в секунду. Похожая температура и в среду, 6 марта, правда, в первой половине дня возможны ветер и осадки в виде дождя.

В четверг, 7 марта, небольшое похолодание до четырех градусов выше нуля. Зато в пятницу, 8 марта, ожидаются температурные качели от нуля до восьми тепла в дневные часы. В выходные также до плюс десяти и возможны осадки.

Правда, свои показания метеорологи могут еще изменить. Так что лучше помнить про известную поговорку, что весна красна, да обманчива.

ИСТОЧНИК KP.RU