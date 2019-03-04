2019-03-04T11:56:52+03:00
Общество

Погода на неделю 4-10 марта 2019 в Ростове-на-Дону: потепление и небольшие осадки

Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 4-10 марта 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 4-10 марта 2019 . Фото: ГОПАЛО ОльгаВыясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 4-10 марта 2019 . Фото: ГОПАЛО Ольга
Изменить размер текста:

Погода на неделю 4-10 марта 2019 в Ростове-на-Дону: потепление и небольшие осадки. Если верить прогнозам синоптиков, то в дневные часы минусовых температур уже не ожидается. Так, в понедельник, 4 марта, днем до плюс шести градусов. Сила ветра будет достигать 20 метров в секунду.

Во вторник, 5 марта, потеплеет до плюс десяти тепла, ветер утихнет до 11 метров в секунду. Похожая температура и в среду, 6 марта, правда, в первой половине дня возможны ветер и осадки в виде дождя.

В четверг, 7 марта, небольшое похолодание до четырех градусов выше нуля. Зато в пятницу, 8 марта, ожидаются температурные качели от нуля до восьми тепла в дневные часы. В выходные также до плюс десяти и возможны осадки.

Правда, свои показания метеорологи могут еще изменить. Так что лучше помнить про известную поговорку, что весна красна, да обманчива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Василий Голубев отправился в Италию на переговоры по газомоторному топливу
Как в Ростове купить квартиру без посредников?
«Ростовское кольцо 2019»: определен точный маршрут пробега
Госпрограмма льготного автокредитования: клиенты ВТБ получат скидку 10 % от стоимости приобретаемой машины
Ветер крепчает: в Ростове-на-Дону снова стали падать деревья
«Вот это русалка!»: Пловчиха Влада Чигирева сразила поклонников фото купальнике на пляже в Бразилии
В центре Ростова-на-Дону мужчины вручную подвинули иномарку, из-за которой образовалась пробка
«Ну красотка, нет слов!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала атмосферный снимок
«Харизма, красота и сексуальность!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в платье-халате
В Ростове-на-Дону на 24 маршрутах заработают терминалы для оплаты банковскими картами
Отключение света 5 марта 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростове-на-Дону срочно требуется ремонт ограды парка Революции
В Ростове-на-Дону водитель разнес иномарку и сбежал с места аварии
В Батайске произошел крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский столкнулись две иномарки и пострадали четыре человека
В Волгодонске ухажер стащил ювелирные украшения из квартиры новой знакомой
В Ростове-на-Дону улицу Орбитальную хотят сделать четырехполосной
«Угнал, врезался в столб и заснул»: В Ростовской области посетитель кафе, не дождавшись такси, забрал чужое авто
В центре Ростова-на-Дону неизвестный сорвал с прохожего золотую цепь
«Поменяла тебя Москва»: Поклонники предрекают Басте скорое завершение карьеры
«Каждый сходит с ума по своему»: Ростовчанин проехал в ванной по городским улицам