Отключение света 5 марта 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-04T11:57:27+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 5 марта 2019 будут отключать электричество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 5 марта 2019 будут отключать электричество

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Во вторник, 5 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения электроэнергии. Речь идет о десятках домов, которые расположены в разных районах донской столицы.

Известно, что все отключения плановые, Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове0на-Дону 5 марта*

с 09:00 до 17:00:

просп. 40-летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15

ул. Закруткина 53-67, 60-66; ул. Н. Нольная 2-36, 7; ул. 1-я линия 2-40, 1-13; ул. 3-я линия 2-184 ул. Советская 46-56

- ул. Орбитальная 74/1, 76, 76/1,78, 78/1-Дет.сад, 78/2, 80, 82, 82/1, 84, 86, 86/1-Дет. сад, 88/1, 90; ул. Вселенная 7; ул. Атарбекова 96А

- ул. Малиновского 28б; просп. Коммунистический 46/1, 50, 48/1, 48/2, 48/3 05.03.19 ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2

- ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19

ул. Пескова 17 Е, 17 П, 17Д; просп. Стачки 259, 259А, 259Б, 257, 304, 298; пер. Машиностроительный 4; ул. Любительская 37; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»

с 10:00 до 13:00:

ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; ул. 11-я улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104

с 10:00 до 14:00:

ул. Красносельская 80-90, 85-91; ул. Лесопарковая 80-90; ул. Мадояна 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5А; ул. Макарова 36-52, 53-71; ул. Мичуринская 106-122; пер Снеговой 3-25, 46-68; пер. Сортовой 56, 47-53, 58-78; пер. Танковый 1-11, 2-12; ул. Томская 4-28, 1-31; ул. Челябинская 1, 7, 2-8; ул. Одесская 1-45, 2-46; пер. Петропавловский 1-11, 2-12; ул. Предботаническая 1-23; ул. Сормовская 2-14, 1-23; пер. Урупский 1-13, 2-14; ул. Челябинская 9-21, 8-22; пер. Араратский 14-44, 19-45; пер Вишнёвый 2-8, 1-9; ул. Ерёменко 12-20; ул. Мадояна 112-136, 165-187; ул. Макарова 20-26, 32; ул. Мичуринская 150, 128-172, 159-201; ул. Объединения 1-23, 2-24; пер. Урюпинский 1-9, 2-10

с 13:00 до 16:00:

- ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; ул. 11-я улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104

А ТАКЖЕ

4-7 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 98; пер. Доломановский 70, 70А; пер. Халтуринский 103; ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 26-38; ул. Лермонтовская 27-41, 14

4-6 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Листопадова 107-121, 90-98; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101, ул. Береговая 101

- ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2

просп. Стачки 237, 235, 235/2; просп. Коммунистический 48/5, 48/4; ул. Малиновского 32

4-15 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Каменобродская 3-27, 2-14А; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна 13-19, 6-18; ул. Алагирская 3-27, 2-18; пер. Персиановский; ул. Армянская 23-29

- пос. Мясникован: пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82 ул. Павлодарская 65-183, 30-120; ул. Безымянная Балка 138-166

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU