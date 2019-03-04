В Ростове-на-Дону на 24 маршрутах заработают терминалы для оплаты банковскими картами

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-04T12:30:45+03:00

В донской столицы с начала года установили 380 мобильных аппаратов

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В Ростове-на-Дону терминалы для оплаты банковскими картами заработают на 24 маршрутах городского транспорта. Известно, что с начала года уже появились 380 таких мобильных аппаратов.

Как рассказали в компании АРПС, которая отвечает за их установку, речь идет о большинстве транспортных средств города. Так, новое оборудование заменит уже устаревшие желтые валидаторы. Оно позволит пассажирам оплачивать проезд не только бесконтактными банковскими картами, но и смартфонами.

Известно, что успешную оплату проезда терминал подтверждает чеком, а зеленый валидатор – голосовым сообщением. При этом отследить количество совершенных поездок можно в личном кабинете пассажира-пользователя карты.

Напомним, стоимость проезда по безналу составляет 20 рублей, а наличными – 24 рубля.

К слову, 1 335 единиц подвижного состава городского пассажирского транспорта оснащены новыми моделями валидаторов. А каждая десятая поездка в донской столице оплачивается не наличными.

КОНКРЕТНО

В каких маршрутах можно оплатить проезд банковскими картами

5, 15, 18, 28, 32, 33, 37, 42, 45, 47, 51, 52, 57, 61, 63, 64, 65, 65а, 67, 77, 83, 92, 92а, 98 и 85.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU