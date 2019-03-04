«Харизма, красота и сексуальность!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в платье-халате
«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников весенним снимком, опубликовав сексуальное фото в платье-халате.
- С первыми днями весны всех нас, - подписала она красивый кадр. - И может быть в Москве за окном еще не показалась весна, но она уже в душе и сердце. Радуюсь любому намеку на солнце, ярким цветам и запаху цветов. Скорее бы уже тепло, а вы ждете?
Подписчики с радостью подержали тему: «Жду с большим нетерпением», «Хочется что бы все вокруг цвело и пахло», «Скоро будет тепло».
Но были и те, кто заострил внимание на образе модели. В числе комментариев: «Красавица», «Какая же крутая» и «Шикарная женщина».
Снимок оценили почти 24 тысячи поклонников красавицы.
Напомним, Татьяна Котова из Ростовской области после победы в конкурсе «Мисс Россия», запела в популярном трио «ВИА Гра», а после занялась сольной карьерой. Не так давно вышла ее новая песня.
ИСТОЧНИК KP.RU