2019-03-04T12:41:29+03:00
Общество

«Харизма, красота и сексуальность!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в платье-халате

Снимок оценили почти 24 тысячи поклонников красавицы
ГОШЕВ Игорь
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Снимок оценили почти 24 тысячи поклонников красавицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Снимок оценили почти 24 тысячи поклонников красавицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников весенним снимком, опубликовав сексуальное фото в платье-халате.

- С первыми днями весны всех нас, - подписала она красивый кадр. - И может быть в Москве за окном еще не показалась весна, но она уже в душе и сердце. Радуюсь любому намеку на солнце, ярким цветам и запаху цветов. Скорее бы уже тепло, а вы ждете?

Подписчики с радостью подержали тему: «Жду с большим нетерпением», «Хочется что бы все вокруг цвело и пахло», «Скоро будет тепло».

kottovakottova
Может быть в Москве за окном еще не показалась весна, но она уже в душе и сердце.
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Но были и те, кто заострил внимание на образе модели. В числе комментариев: «Красавица», «Какая же крутая» и «Шикарная женщина».

Снимок оценили почти 24 тысячи поклонников красавицы.

Напомним, Татьяна Котова из Ростовской области после победы в конкурсе «Мисс Россия», запела в популярном трио «ВИА Гра», а после занялась сольной карьерой. Не так давно вышла ее новая песня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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