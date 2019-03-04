«Ну красотка, нет слов!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала атмосферный снимок

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-04T12:54:18+03:00

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Похоже, в этом году многие с нетерпением ждут прихода весны. Вот и ростовские модели одна за другой стали в своих микроблогах в социальных сетях поздравлять подписчиков с первым солнышком и календарным мартом. Одна из них - «Миссис Россия» Полина Диброва, жена известного телеведущего и мать троих детей. Она опубликовала на своей странице атмосферный снимок, подписав его: «Весна идет! Весне дорогу!».

Поклонники поддержали многодетную мать дискуссией.

polinadibrova Весна идёт! Весне дорогу!

- Прям не верится, что скоро зеленая травка будет. Жду весну настоящую, - написала одна из них.

- Такое фото весеннее, верим - идет! - согласна другая.

Были и такие комплименты: «Какая прелесть! Такое нежное фото», «Какая же Вы хорошенькая!» и «Полина! Очень весеннее фото».

Пост роствоской модели набрал больше пяти тысяч виртуальных сердечек.

ИСТОЧНИК KP.RU