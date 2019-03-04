В центре Ростова-на-Дону мужчины вручную подвинули иномарку, из-за которой образовалась пробка

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-04T13:04:35+03:00

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Сегодня днем, 4 марта, в центре Ростова водителям пришлось вручную толкать припаркованный автомобиль, мешавший проезду. Произошло это на пересечении улицы Суворова и переулка Крепостного. Ехавший к стройплощадке грузовик со стройматериалами не смог "протиснуться" между стоявшими с двух сторон дороги машинами. Одна из них - марки Mazda - на пешеходном переходе мешала больше всех. Очевидцы сообщают в соцсетях, что из-за нее движение остановилось, и образовалась большая пробка по улице Суворова. К сожалению, водитель не оставил номера телефона на подобный случай.

В комментариях ростовчане посоветовали вызвать полицию и эвакуатор. Хотя большинство недоумевало, что грузовик забыл на этой узкой улице. Позже появилось сообщение о том, что автомобиль Mazda пришлось подвинуть вручную, после чего затор "рассосался". Чтобы приподнять иномарку понадобилось шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU