2019-03-04T13:34:45+03:00
Происшествия

Ветер крепчает: в Ростове-на-Дону снова стали падать деревья

Пока что страдают только припаркованные автомобили
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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"Весенний деревопад начался", - сообщают ростовчанине в социальной сети. Сегодня, 4 марта, во дворе дома по проспекту Коммунистический, 29 почти у самого основания обломился крупный ствол. Дерево рухнуло на припаркованную "ГАЗель" и перекрыло вход в офис автошколы. Еще одно ЧП произошло на площади Ленина, там под упавшей веткой оказались две иномарки. В обоих происшествиях люди, к счастью, не пострадали.

Ростовский деревопад. Упало дерево на Коммунистическом и на пл. Ленина - 04.03.19.Это Ростов-на-Дону!

Вероятно, причиной этих несчастий стал сильный ветер, порывы которого сегодня достигают 20 метров в секунду. Ночью и завтра днем непогода сохранится.

Напомним, в марте прошлого года рухнувшая ветка убила 21-летнюю девушку, гулявшую по улице Пушкинской. От полученных травм несчастная скончалась до приезда скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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