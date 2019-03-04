2019-03-04T15:09:20+03:00
Общество

Госпрограмма льготного автокредитования: клиенты ВТБ получат скидку 10 % от стоимости приобретаемой машины

ВТБ возобновил участие в государственной программе льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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С 1 марта ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Известно, что по условиям программ кредит могут получить семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также впервые приобретающие автомобиль клиенты.

Как пояснили в банке, льготное кредитование распространяется на новые автомобили, максимальной стоимостью не более одного миллиона рублей, произведенные в 2019 году. При этом приобретающие авто в кредит заемщики получают скидку в размере 10% от стоимости транспортного средства. А для жителей Дальневосточного федерального округа размер субсидии составляет 25 процентов.

К слову, оформление кредита доступно всего по двум документам без подтверждения занятости и дохода. А максимальный срок кредита составляет 84 месяца. При этом государственные субсидии будут применимы ко всем кредитным автопрограммам банка ВТБ.

НАША СПРАВКА

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования. В прошлом году банком были выданы 123 тысячи автокредитов на сумму свыше 85 миллиардов рублей. Что касается программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», то они действовали с января по май 2018-го. И за этот период госсубсидирования в рамках программ ВТБ было выдано порядка 18 тысяч кредитов. Общая сумма составила 8 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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