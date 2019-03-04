«Ростовское кольцо 2019»: определен точный маршрут пробега

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-04T16:36:58+03:00

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В донской столице определен маршрут массового пробега «Ростовское кольцо 2019». В отличие от предыдущих лет он претерпел серьезные изменения. Его общая протяженность составит 40 километров. Забег будет состоять из пяти этапов с четырьмя точками отдыха с водой и фруктами:

1 - от Театральной площадь до стадиона "Ростов-Арена" - по Садовой, Ворошиловскому мосту и улице Левобережной (7 км);

2 - от "Ростов-Арены" до стадиона "Локомотив" - по улице Пойменной, мосту Сиверса и проспекту Стачки (14 км);

3 - от "Локомотива" до Комсомольской площади - по улице Мадояна, Текучевскому мосту и улице Мечников (22 км);

4 - от Комсомольской площади до парка "Дружба" на бульваре Комарова - по улицам Шеболдаева, Ларина, Погодина, Нариманова, Бодрая (30 км);

5 - от "Дружбы" до Театральной площади - по проспектам Космонавтов, Нагибина, Ворошиловскому и улице Большой Садовой (40 км).

Старт пробегу будет дан 21 апреля в 9:00 на Театральной площади. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU