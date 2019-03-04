Как в Ростове купить квартиру без посредников?

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-04T15:54:48+03:00

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Какая самая лучшая возможность купить квартиру без посредников в Ростове? Сначала нужно побывать на нескольких стройках и посмотреть жилые комплексы, ощутить разницу между объектами, оценить их особенности, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию в разных районах города. И все это за один день!

24 марта, в воскресенье, в рамках выездного тура по новостройкам с «Комсомолкой» вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам. Районы: центр, ЗЖМ, Батайск. Вы получите возможность сравнить различные квартиры, увидеть своими глазами новостройки, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков, получить консультацию от представителей банка и выбрать оптимальное жилье.

Подписи: «Комсомольская правда» приглашает всех желающих на бесплатный тур по новостройкам. На правах рекламыФото: Юлия ЛАНДЫШ

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону по будням с 9.00 до 18.00: (863) 333-24-22 (добавочный 1).

ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проводится до 21 марта, до 16.00.

Количество мест ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU