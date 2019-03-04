2019-03-04T16:13:33+03:00
Экономика

Губернатор Василий Голубев отправился в Италию на переговоры по газомоторному топливу

Глава региона назвал перевод транспорта на его использование стратегической задачей
Александр СТЕПАНОВ
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Ростовская область уже закупила несколько десятков автобусов, которые ездят на газомоторном топливе. Фото: Газпром.Ростовская область уже закупила несколько десятков автобусов, которые ездят на газомоторном топливе. Фото: Газпром.
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Губернатор Ростовской области вылетел в понедельник, 4 марта, в Италию на переговоры с деловыми кругами этой страны по теме развития рынка газомоторного топлива в России и, конкретно, в донском регионе.

В пресс-службе Василия Голубева «Комсомольской правде» уточнили, что делегацию РФ в этой рабочей поездке возглавил спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Помимо Голубева его сопровождает также еще один глава региона — губернатор Белгородской области Евгений Савченко, а также замминистра энергетики России Антон Инюцын.

- В рамках визита планируется посещение ряда итальянских предприятий по производству газозаправочного оборудования, знакомство с соответствующей инфраструктуры в Ламбордии и деловые встречи по вопросам развития сотрудничества между Миланом, Ростовской и Белгородской областями, - отметили в правительстве региона.

Сам Василий Голубев назвал развитие газозаправочной инфраструктуры и перевод транспорта на этот вид топлива одной из стратегических задач развития Ростовской области.

- Эта задача особенно актуальна в условиях роста цен на жидкое топливо и ухудшения экологической ситуации от его использования, - пояснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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