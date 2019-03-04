2019-03-04T17:39:52+03:00
Происшествия

Сладкая воровка: в Новочеркасске продавщица меда обокрала пенсионера

Женщину уже задержали
Илья БОГОМОЛОВ
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В Новочеркасске полицейские раскрыли квартирную кражу. С заявлением о пропаже денег из своего жилища обратился пенсионер. Расследуя дело, стражи порядка установили и задержали 49-летнюю женщину.

- Оперативники выяснили, что она предложила потерпевшему купить мед, зашла к нему в квартиру, где заметила шкатулку с деньгами, забрала ее и ушла. Сумма ущерба составила около 17 тысяч рублей, - передает пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Также в Новочеркасске раскрыли пропажу забора. С заявлением обратилась женщина, у которой пропало металлическое ограждение ее домовладения. Подозреваемый уже задержан, им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Он сдал забор в пункт приема металла, а полученные деньги потратил. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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