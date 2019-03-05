2019-03-05T08:46:33+03:00
Происшествия

Автоинспекторы ищут очевидцев смертельной аварии на трассе Азов - Ейск

Тогда погибли два человека
Ирина ПОТЕРЯ
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..Фото: Областной УГИБДД
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Автоинспекторы Ростовской области обратились к водителям с просьбой о помощи. Дело в том, что устанавливаются обстоятельства аварии, которая случилась в сентябре прошлого года на трассе Азов - Ейск.

- 12 сентября, около 3 часов, в Азовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, - говорится в сообщении ведомства. - В результате столкновения автомобилей «ВАЗ 211440» и «Шевроле Ланос», водитель «ВАЗ 211440» и пассажир иномарки получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, есть подозреваемый, но автоинспекторы надеются уточнить детали с помощью очевидцев.

ВНИМАНИЕ!

Если у вас сохранили записи с видеорегистратора либо вы стали очевидцами произошедшей аварии, просьба сообщить по телефону:

8 (863) 249-15-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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