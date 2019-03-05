Автоинспекторы ищут очевидцев смертельной аварии на трассе Азов - Ейск
Автоинспекторы Ростовской области обратились к водителям с просьбой о помощи. Дело в том, что устанавливаются обстоятельства аварии, которая случилась в сентябре прошлого года на трассе Азов - Ейск.
- 12 сентября, около 3 часов, в Азовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, - говорится в сообщении ведомства. - В результате столкновения автомобилей «ВАЗ 211440» и «Шевроле Ланос», водитель «ВАЗ 211440» и пассажир иномарки получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, есть подозреваемый, но автоинспекторы надеются уточнить детали с помощью очевидцев.
ВНИМАНИЕ!
Если у вас сохранили записи с видеорегистратора либо вы стали очевидцами произошедшей аварии, просьба сообщить по телефону:
8 (863) 249-15-19.
ИСТОЧНИК KP.RU