2019-03-05T09:00:22+03:00
Происшествия

Соцсети: в Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину

Очевидцы утверждают, что пешеход шла по зебре
Ирина ПОТЕРЯ
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Место аварии.Место аварии.Фото: соцсети
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В социальных сетях очевидцы сообщили об аварии, которая случилась на улице Мечникова. Иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по зебре. Как считают ростовчане, беды можно было бы избежать, если бы пешеход и водитель внимательно отнеслись к ситуации на дороге.

- Женщина переходила переход, уткнувшись в телефон, и не заметила машину. Водитель тоже был чем-то занят и сбил ее, – написал в соцсети свидетель аварии.

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторские пунктуация и орфография сохранены): «Они переписывались друг с другом», «Договаривались о встрече», «Люди, будьте внимательны на дорогах!», «Виновата тонировка», «Прежде чем переходить дорогу убедитесь в безопасности перехода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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