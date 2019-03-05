2019-03-05T09:16:54+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону просит увеличить число остановок на маршруте № 55

Инициатива появилась на портале администрации
Ирина ПОТЕРЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Житель Ростова-на-Дону предложил увеличить число остановок на маршруте № 55. Соответствующая инициатива появилась на сервисе «Активный ростовчанин».

- Прошу рассмотреть возможность добавить остановки на маршруте Александровка - Левенцовка: на улице 3-я Линия, Театральная площадь (на Театральном проспекте в районе универсама), - предлагает житель донской столице. - По маршруту Левенцовка - Александровка: на улице 3-я Линия.

По словам ростовчанина "действующие остановки имеют между собой значительное расстояние (к примеру, 13-я Линия, а затем завод «Рубин»), а по требованию водители автобусов не всегда останавливаются".

Пока инициатива не набрала нужное количество голосов, но обратила на себя внимание СМИ. Напомним, ранее ростовчане потребовали вернуть маршрутку № 63, которая двигалась через Нагибина, Ленина, Сельмаш и пос. Фрунзе. По их словам, автобусы, которые заменили маршрутки во время пресловутой «транспортной революции», практически не ходят, то есть «дождаться нереально».

ИСТОЧНИК KP.RU

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