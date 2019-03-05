2019-03-05T10:40:51+03:00
Происшествия

Заглючивший банкомат соблазнил ростовчанку на воровство

Женщина забрала деньги, которые терминал выдал с опозданием предыдущей клиентке
Илья БОГОМОЛОВ
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Из-за сбоя в банкомате женщина осталась без денег.Из-за сбоя в банкомате женщина осталась без денег.Фото: ГУ МВД России по РО
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Под Ростовом полицейским пришлось иметь дело с кражей из банкомата. В дежурную часть обратилась женщина, которая хотела снять крупную сумму денег в торговом центре, но в терминале произошел сбой, и она отправилась искать другое место для обналичивания средств. В это время на ее телефон пришло смс от мобильного банка о том, что деньги все-таки были сняты. Гражданка побежала обратно к банкомату, но купюр там не обнаружила. Как выяснилось, их просто украли.

- Сотрудники ОВД по Аксайскому району установили и задержали 31-летнюю ростовчанку. Полицейские выяснили, что подозреваемая, находясь у банкомата, заметила, что женщина, стоявшая перед ней, ушла без денег. Подойдя ближе, она увидела, что банкомат выдал купюры и, ничего не сказав предыдущей клиентке, забрала их и ушла, - пояснили в пресс-службе донской полиции.

Теперь воспользовавшаяся ситуацией женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража». Ей пришлось согласится на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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