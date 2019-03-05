Клиенты Банка УРАЛСИБ могут открыть накопительный счет «Турбо» без оформления пакета услуг

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-05T12:16:23+03:00

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Сотрудники Банка УРАЛСИБ сообщили, что теперь их клиенты могут открыть накопительный счет «Турбо», как в рамках оформления пакета услуг «Турбо», так и без него. Речь идет о банковском счете с ежемесячным начислением процентного дохода (без выпуска дебетовой карты).

Счет «Турбо» можно открыть в рублях или долларах США. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств на счете.

Процентные ставки по накопительному счету «Турбо» составляют:

- от 15 тысяч рублей в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 3% до 6% годовых (максимальная ставка действует при минимальном остатке на счете в 1 миллион рублей);

- от 250 долларов США в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 0,4% до 0,7% годовых (максимальная ставка действует при минимальном остатке на счете 15 тысяч долларов).

Добавим, что открыть накопительный счет «Турбо» или получить дополнительную информацию по нему можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU