Клиенты Банка УРАЛСИБ могут открыть накопительный счет «Турбо» без оформления пакета услуг
Сотрудники Банка УРАЛСИБ сообщили, что теперь их клиенты могут открыть накопительный счет «Турбо», как в рамках оформления пакета услуг «Турбо», так и без него. Речь идет о банковском счете с ежемесячным начислением процентного дохода (без выпуска дебетовой карты).
Счет «Турбо» можно открыть в рублях или долларах США. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств на счете.
Процентные ставки по накопительному счету «Турбо» составляют:
- от 15 тысяч рублей в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 3% до 6% годовых (максимальная ставка действует при минимальном остатке на счете в 1 миллион рублей);
- от 250 долларов США в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 0,4% до 0,7% годовых (максимальная ставка действует при минимальном остатке на счете 15 тысяч долларов).
Добавим, что открыть накопительный счет «Турбо» или получить дополнительную информацию по нему можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU