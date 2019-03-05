В Ростове-на-Дону на нескольких улицах отключили светофоры

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-05T16:05:04+03:00

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В Ростове-на-Дону до конца 5 марта не будут работать светофоры сразу на нескольких перекрестках. В частности, в течение дня обесточены светофорные объекты на пересечении следующих улиц и переулков: 1-я Линия – Советская, 1-я Линия – Закруткина (до 17:00), Варфоломеева – Доломановский (до 16:00), Гвардейский – Текучева, Черепахина - Гвардейский (до 16:00), а также на перекрестках: Металлургическая – Образцовая, Металлургическая – Просвещения, Образцовая – Пановой, Мадояна - Макарова, Мичуринская - площадь Дорожных строителей, Мадояна - Еременко.

- Отключение связано с аварийными ремонтными работами на электросетях, - пояснили в администрации города, добавляя, что «работа светофорных объектов будет возобновлена в ближайшее время».

ИСТОЧНИК KP.RU