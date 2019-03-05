Ростовчане могут выиграть новый роман Данила Корецкого

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-05T16:17:56+03:00

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Известный ростовчанин - писатель Данил Корецкий - опубликовал свою новую книгу. Роман «"Сандал", которого не было» (продолжение романа «"Сандал" пахнет порохом») выпустило издательство АСТ.

В центре сюжета - события, происходившие в Чечне в 2005 году. Оперативно-боевая группа под кодовым названием "Сандал" выполнила важнейшую миссию – уничтожила практически неприступную горную базу Саббаха и несколько групп боевиков. Но бойцы не успевают насладиться триумфом - их вертолет сбит, и в живых остаются всего несколько человек. Героям предстоит пережить плен у моджахедов, заключение в одной камере с чеченскими боевиками, разборки с "балтийцами" и другими московскими бандами. А если копнуть глубже, можно и на лезвие напороться – а точнее, на острие искусно выполненного мастером-оружейником старинного кинжала ассасинов.

Газета "Комсомольская правда Ростов" разрывает пять экземпляров нового романа в социальной сети "ВКонтакте". Для участия в розыгрыше необходимо сделать репост и надеяться на удачу. Итоги будут подведены 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU