2019-03-05T16:17:56+03:00
Дом. Семья

Ростовчане могут выиграть новый роман Данила Корецкого

Розыгрыш проводит "Комсомольская правда Ростов-на-Дону"
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Данил Корецкий некоторое время был ведущим радио "КП - Ростов-на-Дону".Данил Корецкий некоторое время был ведущим радио "КП - Ростов-на-Дону".Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

Известный ростовчанин - писатель Данил Корецкий - опубликовал свою новую книгу. Роман «"Сандал", которого не было» (продолжение романа «"Сандал" пахнет порохом») выпустило издательство АСТ.

В центре сюжета - события, происходившие в Чечне в 2005 году. Оперативно-боевая группа под кодовым названием "Сандал" выполнила важнейшую миссию – уничтожила практически неприступную горную базу Саббаха и несколько групп боевиков. Но бойцы не успевают насладиться триумфом - их вертолет сбит, и в живых остаются всего несколько человек. Героям предстоит пережить плен у моджахедов, заключение в одной камере с чеченскими боевиками, разборки с "балтийцами" и другими московскими бандами. А если копнуть глубже, можно и на лезвие напороться – а точнее, на острие искусно выполненного мастером-оружейником старинного кинжала ассасинов.

Газета "Комсомольская правда Ростов" разрывает пять экземпляров нового романа в социальной сети "ВКонтакте". Для участия в розыгрыше необходимо сделать репост и надеяться на удачу. Итоги будут подведены 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Как всегда загадочна красива»: Поклонники обсуждают портрет пловчихи Юлии Ефимовой
«Всем безразлично, а мне приятно»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, как дети реагируют при виде ее в рекламе
«Отпусти меня в тепло хотя бы на неделю»: Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как отпросилась у мужа в рай
«У-у-у-х!!!! Соблазнительница!»: Мисс Россия Татьяна Котова в эротичном наряде рассказала, какие подарки мечтает получить к 8 Марта
"Пьяного бог бережет": водитель ВАЗ-2112 чудом выжил, влетев под "КамАЗ" под Новошахтинском
В Ростове-на-Дону задержали пьяного водителя, который спровоцировал ДТП с 9 машинами
В изолятор Ростова-на-Дону пытались передать сгущенное молоко с наркотиком
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз
В Ростове-на-Дону к 18 годам приговорили террориста, пострадавшего во время взрыва в Нальчике
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах отключили светофоры
Клиенты Банка УРАЛСИБ могут открыть накопительный счет «Турбо» без оформления пакета услуг
Ростовчанин сделал татуировку в честь своего участия в шоу "Последний герой"
Чиновники из Ростовской области вновь «убрали» свалки с помощью фотошопа
Заглючивший банкомат соблазнил ростовчанку на воровство
Адекватные пассажиры существуют: ростовский таксист обомлел от мамочки, надевшей на детей бахилы
Житель Ростова-на-Дону просит увеличить число остановок на маршруте № 55
Соцсети: в Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину
Автоинспекторы ищут очевидцев смертельной аварии на трассе Азов - Ейск
Сладкая воровка: в Новочеркасске продавщица меда обокрала пенсионера
Губернатор Василий Голубев отправился в Италию на переговоры по газомоторному топливу
Как в Ростове купить квартиру без посредников?