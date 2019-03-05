2019-03-05T16:21:20+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону к 18 годам приговорили террориста, пострадавшего во время взрыва в Нальчике

Инвалид-колясочник признан виновным в подготовке взрывов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Северо-Кавказском окружном военном суде (дислокация - Ростов-на-Дону) приговорили к 18 годам колонии инвалида-колясочника. 33-летнего Владислава Хохлачева признали виновным в подготовке взрывов (сам мужчина получил ранение, которое привело к инвалидности).

Согласно официальной версии, семь лет назад он вошел в состав террористической банды, которая запрещена на территории России. В частности, «он обеспечивал мобильность участников банды путем их скрытного передвижения на легковом автомобиле и проживания в Нальчике, закупал продукты питания для нужд последних, компоненты (части) самодельных взрывных устройств, изготавливал эти взрывные устройства, после чего осуществлял их перевозку к местам хранения».

Зимой 2012 года он вместе с подельником случайно подорвался на гранате. Последний погиб, а Хохлачев получил тяжелые ранения, из-за чего стал инвалидом.

- Участие в преступном сообществе Хохлачев добровольно не прекратил, а вынужденно вышел из их состава, не осуществив по независящим от него обстоятельствам преступный план по совершению террористического акта на территории Нальчика, - говорится в официальном сообщении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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