2019-03-05T16:31:09+03:00
Происшествия

В изолятор Ростова-на-Дону пытались передать сгущенное молоко с наркотиком

Отправителю грозит уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Служба исполнения наказания сообщила о задержании в СИЗО-1 сгущенного молока с запрещенным веществом. Оно находилось в продуктовой передаче, которая предназначалась одному из подследственных.

- Посылку в СИЗО принесла жительница города Ростова-на-Дону для осужденного, обвиняемого в неправомерном завладении транспортным средством, - рассказали подробности в донской службе исполнения наказания. - В ходе досмотра вещей и продуктов питания сотрудники обнаружили и изъяли 1,5 литровую бутылку из-под сгущенного молока с жидкостью со специфическим запахом и пачку сигарет с пакетами вещества белого цвета.

Оказалось, что в бутылке - сильнодействующее вещество, а порошкообразное вещество - героин. Задержанная гражданка и изъятые предметы переданы сотрудникам полиции. Женщине грозит уголовное дело за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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