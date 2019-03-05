В Ростове-на-Дону задержали пьяного водителя, который спровоцировал ДТП с 9 машинами
В Ростове-на-Дону задержали водителя, который ночью 5 марта на Западном спровоцировал сразу две массовые аварии.
Сначала водитель Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Стачки, протаранил четыре машины, в том числе патрульную полиции. Скрываясь, он направился на Извилистую, где протаранил еще пять автомобилей. Удар был такой силы, что иномарка уже не могла двигаться, тогда водитель сбежал, бросив автомобиль вместе с договором на машину. Бегал не долго - днем 5 марта его задержали.
- В отношении него составлены административные протоколы, - пояснили в правоохранительных органах.
Официально факт нахождения водителя в состоянии опьянения пока не подтверждается, а в социальных сетях пишут, ссылаясь на очевидцев, что молодой человек вел себя неадекватно.
ИСТОЧНИК KP.RU