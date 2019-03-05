2019-03-05T16:47:38+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали пьяного водителя, который спровоцировал ДТП с 9 машинами

Среди пострадавших есть даже патрульный автомобиль полиции
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону задержали водителя, который ночью 5 марта на Западном спровоцировал сразу две массовые аварии.

Сначала водитель Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Стачки, протаранил четыре машины, в том числе патрульную полиции. Скрываясь, он направился на Извилистую, где протаранил еще пять автомобилей. Удар был такой силы, что иномарка уже не могла двигаться, тогда водитель сбежал, бросив автомобиль вместе с договором на машину. Бегал не долго - днем 5 марта его задержали.

- В отношении него составлены административные протоколы, - пояснили в правоохранительных органах.

Официально факт нахождения водителя в состоянии опьянения пока не подтверждается, а в социальных сетях пишут, ссылаясь на очевидцев, что молодой человек вел себя неадекватно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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