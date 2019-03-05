2019-03-05T17:12:38+03:00
Происшествия

"Пьяного бог бережет": водитель ВАЗ-2112 чудом выжил, влетев под "КамАЗ" под Новошахтинском

"Двенадцатая" превратилась в груду металла
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети ростовчане обсуждают видео с места ДТП, которое произошло в районе города Новошахтинска (дорога от трассы М-4 к поселку Юбилейный). На кадрах, снятых очевидцем, видны грузовик "КамАЗ", стоящий поперек проезжей части, и легковушка ВАЗ-2112, превратившаяся в груду металла. Рядом с остатками автомобиля сидит мужчина, к которому подбегают медики. Это водитель "двенадцатой", каким-то чудом оставшийся в живых.

- Водитель пьян. Может, поэтому и выжил, - сообщил автор видео.

- Пьяного бог бережет. Выпил - стал бессмертным, - пишут люди в комментариях. - Очевидцы говорят: думали, мертвый, а он спустя пару минут вылез из пассажирской двери.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, сегодня, 5 марта, в 12:15 водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "КамАЗом". С травмами 48-летнего мужчину доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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