2019-03-05T17:14:52+03:00
Общество

«У-у-у-х!!!! Соблазнительница!»: Мисс Россия Татьяна Котова в эротичном наряде рассказала, какие подарки мечтает получить к 8 Марта

Мужчины-подписчики оценили образ звезды
ГОШЕВ Игорь
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Мужчины-подписчики оценили образ звезды. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Мужчины-подписчики оценили образ звезды. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова, судя по ее Инстаграм, активно готовится к празднику 8 Марта. А заодно решила помочь своим подписчикам-мужчинам выбрать правильные подарки для любимых. Несколько часов назад красотка из Ростовской области опубликовала пост и проиллюстрировала его своим сексуальным фото.

- Делюсь своими свеженькими идеями подарков на 8 Марта, - написала Татьяна. Перечислю совершено разные вещи, ведь подарки могут быть не только от любимых мужчин, но и от подруг и коллег.

kottovakottova
Делюсь своими свеженькими идеями подарков на #8марта
21084 отметок «Нравится»99 комментариевInstagram

Так, в числе свежих идей - конфеты ручной работы, чехлы на телефон и ноутбук, абонементы в школу танцев или спортзал, фотосессия, пижама, зеркало или даже курсы сомелье или стилиста. А тем, кто ищет более универсальные подарки, модель предложила обратить внимание на ремень или сумку.

И подытожила: «Я бы точно была рада каждому из этих пунктов!».

В итоге, некоторые ее поклонники поблагодарили красавицу за старания. Но больше они были рады ее обворожительному снимку, поставив под ним больше двадцати тысяч лайков и комментариев в духе: «У-у-у-х!!!! Соблазнительница!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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