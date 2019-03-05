«Отпусти меня в тепло хотя бы на неделю»: Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как отпросилась у мужа в рай

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-05T17:26:20+03:00

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Меньше месяца назад самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева стала мамой. Красавица родила мальчика, и вот теперь решила поделиться с подписчиками тем, почему предпочла заграничный роддом столичному. Об этом молодая мама поведала в своем Инстаграм.

- Когда узнала, что беременна, решили, что рожать я буду в Москве, - честно призналась красотка. - Я абсолютно расслабилась и даже обрадовалась, что наш папа настоял на том, чтобы я осталась в столице. Первая половина моей беременности пролетела - в прямом смысле этого слова - в самолетах и на трибунах футбольных матчей, но в октябре Игорь взял с меня слово, что я приостанавливаю активный образ жизни и начинаю заниматься собой.

lopyrevavika Итак, Роды в Майами: да или нет?

Активная блондинка призналась, что ей понравилось быть домохозяйкой. Правда, не долго. Больше всего ее огорчала зима, а чтобы добраться до какого-то парка, нужно было потратить немало усилий. В итоге, она заявила будущему отцу своего ребенка:

- Милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела, чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю. Желание беременной женщины - закон, и через пару дней я оказалась в Раю, - пишет Лопырева. Вид из окна, шум океана и возможность не кутаться - это все, о чем я только могла мечтать!

Поклонники поблагодарили модель за откровенность, тем более, что она пообещала совсем скоро продолжить свой рассказ.

ИСТОЧНИК KP.RU