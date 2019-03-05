2019-03-05T17:35:45+03:00
Общество

«Всем безразлично, а мне приятно»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, как дети реагируют при виде ее в рекламе

Поклонники пришли к выводу, что многодетная мать этой весной особенно красива
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники пришли к выводу, что многодетная мать этой весной особенно красива. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники пришли к выводу, что многодетная мать этой весной особенно красива. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Многодетная мать Полина Диброва часто делится с поклонниками своими буднями. Вот и на этот раз опубликовала фото в пижаме. Таким образом она проиллюстрировала рассказ о детях — их у нее и известного телеведущего Дмитрия Диброва трое. В частности, как ее сыновья реагируют, когда видят маму на экране.

- Когда сыновья видят в рекламе красивую девушку - неприлично громко кричат «МАМА». Всем безразлично, а мне приятно, - написала Полина.

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Когда сыновья видят на рекламе красивую девушку - неприлично громко кричат МАМА
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Поклонники поддержали «Миссис Россия».

- Полиночка, и твои сыночки правы, мама у них очень очень красивая, - написала одна из поклонниц.

- Для детей мама всегда самая лучшая, а когда она еще и красивая, вдвойне гордость! - одарила комплиментами многодетную мать еще одна подписчица.

- Полина, ты этой весной до не приличия хороша!!! Свежа как юная девушка. Не подумать, что троих ребят растишь. Умница. Лицо это наша визитная карточка. Удачи тебе! - написала другая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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