«Всем безразлично, а мне приятно»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, как дети реагируют при виде ее в рекламе
Многодетная мать Полина Диброва часто делится с поклонниками своими буднями. Вот и на этот раз опубликовала фото в пижаме. Таким образом она проиллюстрировала рассказ о детях — их у нее и известного телеведущего Дмитрия Диброва трое. В частности, как ее сыновья реагируют, когда видят маму на экране.
- Когда сыновья видят в рекламе красивую девушку - неприлично громко кричат «МАМА». Всем безразлично, а мне приятно, - написала Полина.
Поклонники поддержали «Миссис Россия».
- Полиночка, и твои сыночки правы, мама у них очень очень красивая, - написала одна из поклонниц.
- Для детей мама всегда самая лучшая, а когда она еще и красивая, вдвойне гордость! - одарила комплиментами многодетную мать еще одна подписчица.
- Полина, ты этой весной до не приличия хороша!!! Свежа как юная девушка. Не подумать, что троих ребят растишь. Умница. Лицо это наша визитная карточка. Удачи тебе! - написала другая.
ИСТОЧНИК KP.RU