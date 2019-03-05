2019-03-05T17:49:25+03:00
Общество

«Как всегда загадочна красива»: Поклонники обсуждают портрет пловчихи Юлии Ефимовой

Красавица опубликовала селфи из Калифорнии
ГОШЕВ Игорь
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Красавица опубликовала селфи из Калифорнии. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Красавица опубликовала селфи из Калифорнии. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Фото лидера сборной России по плаванию Юлии Ефимовой стало предметом обсуждения поклонников. Спортсменка - Чемпионка Европы по плаванию 2018 (это только один из ее громких титулов, - прим. автр), - опубликовала фото, сделанное в Калифорнии. На нем на Юлию падает солнечный свет, но поклонники заметили грусть в глазах пловчихи из города Волгодонска Ростовской области. При этом многие стали поддерживать ее в комментариях: «Как всегда загадочна красива», «Королева!», «Задумчивая красота», «Самая яркая и очаровательная девушка!» и «Божественна, но только не грусти».

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
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Надо сказать, что Юлию, действительно, считают одной из самых красивых спортсменок современности. Один из мужских журналов даже назвал ее попу - лучшей во всем российском спорте, были снимки и в кружевном нижнем белье на фоне океана, и с глубоким декольте. Но, бесспорно, самые сильные достижения Ефимовой - в спорте, она любимица миллионов болельщиков, и частенько приносит в копилку нашей страны ценные спортивные медали, а себе - титулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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