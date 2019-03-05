2019-03-05T18:07:04+03:00
Общество

«Мы были в шоке и обессилены»: Ростовская синхронистка Влада Чигирева рассказала о своем участии в Универсиаде

Русская русалка решила вспомнить события шестилетней давности
ГОШЕВ Игорь
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Олимпийская Чемпионка Влада Чигирева из Ростова-на-Дону . Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Олимпийская Чемпионка Влада Чигирева из Ростова-на-Дону . Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
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Олимпийская Чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из Ростова-на-Дону решила поделиться с поклонниками своими чувствами во время казуса, который случился шесть лет назад на Универсиаде в Казани.

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- Она нам запомнилась со стороны стрессовых ситуаций, - написала в своем Инстаграм русская русалка. - Второй раз в истории синхронного плавания на соревнованиях отключилась музыка (первый - на Олимпийских играх-2004 в Афинах, - прим. Автр.). Я отлично помню это мгновение: в середине программы музыка перескочила на другое место, чем обескуражила нашу команду - половина продолжала делать по заданному счету, половина подстроилась под новую музыку. Потом мы занырнули на поддержку, часть команды еще делала хореографию, из-за чего мы просидели под водой больше минуты.

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С наступающим всех
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Однако российские спортсменки с честью выдержали испытание.

- В итоге, музыку отключили вовсе и мы доделывался еще целую часть под хлопки зрителей и под общий командный счет, - продолжила Влада. - Сказать, что мы были в шоке и обессилены - ничего не сказать! Через два выступления других команд нам позволили выйти на старт и показать свою программу еще раз. Но чтоб вы понимали, выступить один раз, особенно с такими приключениями - это уже смерти подобно, а пойти еще на второй прогон, да еще и не восстановившись... Кстати, после этого выступления очень многим стало плохо, одна из нас даже не смогла выйти на помост, а в последствии и на награждение.

После этого, поклонники написали в комментариях: «Наши девочки - настоящие бойцы. Гордость за вас».

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И как же без традиционного фото из Бразилии
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ИСТОЧНИК KP.RU

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