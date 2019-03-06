У донской педагогики светлое будущее

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-06T08:51:19+03:00

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В Ростовской области завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), продлившийся с 28 февраля по 5 марта. В рамках этих соревнований студенты колледжей и техникумов боролись за звание лучшего в своей специальности. Торжественное закрытие чемпионата, во время которого были объявлены результаты и прошла церемония награждения победителей и призеров, состоялась 5 марта на площадках в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и п. Качкан.

Региональный этап чемпионата проводится уже в четвертый раз, но при этом впервые в него были включены компетенции, где могли соревноваться и юниоры. Это участники в возрасте от 14 до 16 лет, то есть старшеклассники. Среди компетенций, в которых могли проявить себя юниоры, особое место занимают те, что связаны с педагогикой.

Успеть за 15 минут

На базе Донского педагогического колледжа с 1 по 3 марта были организованы несколько конкурсных площадок по следующим компетенциям: «Преподавание в младших класса» и «Дошкольное воспитание». При этом участники выступали в двух возрастных категориях - юниоры и студенты. В первой категории соревновались ребята из школ г. Ростова-на-Дону, а во второй - студенты всех семи педагогических колледжей Ростовской области: Вешенского, Каменского, Зимовниковского, Зерноградского, Шахтинского, Волгодонского и Донского педагогического колледжа, который является базовым в своем регионе. Всего в чемпионате приняли участие 15 студентов колледжей - 7 по одной компетенции и 8 по другой.

Что такое «компетенция»? Это осведомленность человека о той профессии, которую он представляет. Поэтому ребятам надо было продемонстрировать максимум своих навыков за очень короткое время - на выступление каждого участника отводилось всего 10-15 минут. Чтобы показать свое мастерство экспертам, студенты готовили фрагмент урока, а также внеклассного мероприятия.

Впервые в рамках региональных соревнований участникам помогали воспитанники детского сада - малыши, для которых на конкурсной площадке было оборудовано подобие детсадовской группы. Интрига в том, что, работая с реальными детьми, невозможно заранее предугадать, как повернется ситуация. Кроме того, согласно правилам чемпионата, главный эксперт имеет право в ходе конкурса неожиданно изменить 30% задания. Чтобы справиться, участники должны были проявить максимум мастерства!

Юниоры стремятся в педагогику

Что касается школьников, поучаствовавших в конкурсе, то географически охват пока не так велик - это были представители только учебных заведений донской столицы. Дело в том, что в Ростовской области юниоры впервые соревнуются в чемпионате «Молодые профессионалы». Честь стать дебютантами выпала ученикам тех школ, в которых в сентябре 2018 года были созданы профильные психолого-педагогические классы, а именно: №16, 22, 27, 87, 96 и 103.

Фото: ДПК

По инициативе городского управления образования и Донского педагогического колледжа осенью прошлого года состоялось несколько организационных встреч и была разработана программа предпрофильной подготовки. В данный момент в школах, которые участвуют в этом образовательном эксперименте, преподаватели колледжа завершают чтение курса, связанного с ориентацией будущих выпускников 9-х классов на дальнейшее обучение по педагогическому профилю. Именно из этих ребят происходил отбор на соревнования «Молодые профессионалы», в которых поучаствовали 10 ростовских школьников - 5 в одной компетенции и 5 в другой.

Кстати, 9 из 10 школьников уже заявили о том, что они будут поступать в Донской педагогический колледж. Для них участие в чемпионате стало своеобразным знакомством с учебным заведением, где им предстоит осваивать выбранную профессию. Первая проба своих сил - серьезное испытание для юниоров. Задание предполагало, чтобы ребята показали способность выстраивать диалог с ребенком при чтении сказки («детей» при этом изображали взрослые волонтеры).

Технологии в помощь учителю

Изюминкой чемпионата стало использование информационно-коммуникативных технологий для проверки педагогических навыков участников. На одной из площадок Донского педагогического колледжа развернулся мобильный планетарий - это интерактивный купол, с помощью которого можно проводить детям виртуальные экскурсии. Справиться с этим заданием должны были как юниоры, так и студенты. Среди других технических «фишек» прошедших соревнований можно назвать интерактивную песочницу и стол, а также «умный пол» - со всем этим участники тоже должны уметь работать.

КОММЕНТАРИЙ

Есть ли плюсы проведения чемпионата на базе Донского педагогического колледжа?

Директор Донского педагогического колледжа Петр Иванович Пискунов:

- Конечно, плюсы чемпионата неоспоримы. В частности, обновление материально-технической базы. На оснащение конкурсных площадок правительством Ростовской области выделено 3,6 млн рублей, а все приобретенное оборудование после чемпионата будет использоваться в учебном процессе. Ведь речь идет о комплексной модернизации процесса подготовки педагогических кадров под эгидой чемпионата. Тем самым создается идеальное образовательное пространство - аккумулируются лучшие специалисты, техника и программы. Это процесс важный и необходимый!

Петр Иванович Пискунов. Фото: ДПК

Профессия учителя трансформируется в силу цифровизации общества и при этом остается одной из самых востребованных обществом. Около половины студентов выпускных курсов Донского педагогического колледжа уже работают по своей специальности в детских садах и школах. И потребность в педагогических кадрах только растет - в Ростове-на-Дону открываются новые современные учебные заведения. Так, сотрудники сейчас требуются в школу Суворовского микрорайона, которая начнет свою работу 1 сентября 2019 года. Поэтому неудивительно, что за последние годы выпускники педколледжей не испытывают проблем с трудоустройством.

О востребованности профессии воспитателя и учителя у абитуриентов говорит тот факт, что ребята едут поступать в Донской педагогический колледж даже из соседних регионов. В 2018 году впервые в истории на первый курс приняты более 400 человек - весьма показательная цифра набора. Государство поворачивается лицом к профессии учителя, и результат уже дает о себе знать: престиж специальности заметно растет.

КОММЕНТАРИЙ

Что дает ребятам участие в чемпионате «Молодые профессионалы»?

Заместитель директора Донского педагогического колледжа по учебно-производственной работе Иван Николаевич Алексеенко:

- Для каждого участника это шанс проявить себя и самореализоваться в своей профессии. В качестве примера могу привести действующего преподавателя нашего колледжа. В 2014 году, будучи студенткой 4 курса, она стала первым чемпионом России по компетенции «Дошкольное воспитание», а сейчас уже преподает у нас и одновременно является экспертом чемпионата «Молодые профессионалы». За пять лет человек профессионально вырос, и это только начало карьерного пути.

Иван Николаевич Алексеенко. Фото: ДПК

В этом году от нашего колледжа в чемпионате участвовала студентка 4 курса Наталья Хатламаджиян - не просто отличница и умница, а губернаторская стипендиатка. Мы гордимся ребятами, которых выпускаем. Они проходят практику в ведущих школах города - №25, 27, 34, 53 - и потом имеют все шансы пополнить выбранный коллектив. Так, в ростовском лицее №27, входящем в Топ-500 российских школ, половина нынешнего состава учителей начальных классов - это выпускники Донского педагогического колледжа.

Участие в профессиональных соревнованиях такого уровня дает студентам мощный старт и для многих становится социальным лифтом. Имея в своем портфолио звание участника чемпионата «Молодые профессионалы», они более конкурентоспособны на рынке труда и обладают широкими возможностями трудоустройства. Для работодателей награды WorldSkills - это знак качества подготовки специалиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU