В Ростове-на-Дону на одной из улиц появилась "виселица"
Ростовчане выложили в социальную сеть фотографии с автобусной остановки, которая расположена возле Областной клинической больницы (взрослой). Там несколько дней назад в результате сильного ветра сорвало кабель на светофорном столбе. В итоге он повис над проезжей частью в виде петли, давая прохожим недвусмысленные ассоциации с виселицей.
- Может это тонкий намек? - пошутил один из комментаторов под фото.
- Не кисни - на светофоре зависни, - написал другой.
Хоть люди и веселятся над этой ситуацией, но все равно просят городские службы поскорее убрать свисающий кабель, который явно создает опасность для водителей и пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU