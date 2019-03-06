2019-03-06T10:34:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на одной из улиц появилась "виселица"

Горожане отнеслись к дурному знаку с юмором
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Карины Тихомировой из группы ВК "Ростов Главный".Фото Карины Тихомировой из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане выложили в социальную сеть фотографии с автобусной остановки, которая расположена возле Областной клинической больницы (взрослой). Там несколько дней назад в результате сильного ветра сорвало кабель на светофорном столбе. В итоге он повис над проезжей частью в виде петли, давая прохожим недвусмысленные ассоциации с виселицей.

- Может это тонкий намек? - пошутил один из комментаторов под фото.

- Не кисни - на светофоре зависни, - написал другой.

Хоть люди и веселятся над этой ситуацией, но все равно просят городские службы поскорее убрать свисающий кабель, который явно создает опасность для водителей и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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