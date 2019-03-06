Движение «Молодые профессионалы» из года в год наращивает свой потенциал

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-06T10:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 марта, в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления прошла торжественная церемония закрытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Серьезный конкурс, проводимый под международной эгидой, продлился почти неделю. За это время школьники, студенты колледжей и их наставники из разных учебных заведений Ростовской области соревновались в профессиональном мастерстве по нескольким компетенциям.

Чемпионат дает хороший старт и мощную материальную базуФото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Самой крупной конкурсной площадкой по традиции стал Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления (НКПТиУ). Здесь принимали участников по компетенциям «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Геодезия», «Ресторанный сервис», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Спасательные работы», «Администрирование отеля». Кроме того, работала демонстрационная компетенция «Графический дизайн», а также площадка для юниоров «Геодезия», на которой соревновались школьники в возрасте 14-16 лет.

Чемпионат дает хороший старт и мощную материальную базуФото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

- Движение WorldSkills в Ростовской области заметно выросло, - говорит директор НКПТиУ Галина Николаевна Григорьева. – По сравнению с предыдущими чемпионатами у нас значительно увеличилось число участников. Когда мы начинали, их было 25, а в этом году уже 91. В целом по области в нынешнем чемпионате выросло число образовательных учреждений, которые прислали на конкурс своих ребят. Это очень хороший показатель!

Чемпионат дает хороший старт и мощную материальную базуФото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Уровень подготовки ребят на первом региональном чемпионате, который состоялся четыре года назад, кардинально отличался от нынешнего. Это закономерно – никто тогда толком не знал, что такое WorldSkills и что с этим делать. Теперь же чемпионаты проходят по отработанной технологии. В полную силу разворачивается жесткая конкуренция между участниками, потому что они все готовы на сто процентов.

Чемпионат дает хороший старт и мощную материальную базуФото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Донской строительный колледж победил в трех номинациях

Еще одной площадкой, на базе которой в Новочеркасске развернулся региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы», выступил Донской строительный колледж. Основанный в 1944 году, в настоящее время он реализует 8 специальностей среднего профессионального образования строительного профиля.

Чемпионат дает хороший старт и мощную материальную базуФото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Колледж активно участвует в различных конкурсах и соревнованиях, является организатором мероприятий на своей базе, в том числе в рамках региональных чемпионатов «Молодые профессионалы».

- От каждого учебного заведения может участвовать только один человек, и это добавляет соревнованию остроты, - говорит заместитель директора по учебной работе Ирина Викторовна Гордиенко. – Вместе с тем вне конкурсных соревнований в чемпионате могут участвовать гости из других регионов. В этом году у нас такие ребята были, и это дает прекрасную возможность нашим студентам обмениваться опытом и навыками с представителями других территорий. Все, кто победил в своих компетенциях, отправятся на отборочный тур к национальному чемпионату уже в апреле. Надеемся, что наши студенты достойно представят свой регион на общероссийском уровне.

Чемпионат дает хороший старт и мощную материальную базуФото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Победители

Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления

Резонова Алина и Тануйлова Ольга - I место по компетенции «Геодезия»

Солдатов Дмитрий - I место по компетенции «Ресторанный сервис»

Берсанов Мурат -I место по компетенции «Поварское дело»

Чуприн Максим - I место по компетенции «Администрирование отеля»

Черников Константин – I место по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования»

Кобякова Мария и Олейник Мария - II место по компетенции «Предпринимательство» (площадка в г. Таганроге)

Бабкина Анна - II место по компетенции «Экспедирование грузов» (площадка в г. Ростове)

Команда 1 ГБПОУ РО «НКПТиУ» Уколов Дмитрий, Абросимова Изольда, Лещенков Денис, Рудаков Данил, Примакин Дмитрий - I место по компетенции «Спасательные работы»

Команда 2 ГБПОУ РО «НКПТиУ» Бичурина Александра Горепекин Станислав, Князев Денис, Шатравин Дмитрий, Настис Павел - I место по компетенции «Спасательные работы»

ИСТОЧНИК KP.RU