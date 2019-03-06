УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-06T10:44:04+03:00

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УРАЛСИБ занял 5-ое место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2018 году. Исследование было проведено рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Всего за прошедший год клиентам банка из названной категории было выдано кредитов на сумму 87,3 миллиарда рублей. Им были предложены удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Предпринимателям также доступен "Бизнес-плейс" – магазин, где можно на выгодных условиях приобрести онлайн-бухгалтерию, онлайн-отчетность и ряд других услуг. В октябре прошлого года организация запустила новый Интернет-банк "УРАЛСИБ бизнес-онлайн". В добавок, уже два года функционирует образовательный проект "Университет бизнеса" банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным предпринимателям бесплатно получать необходимые знания для старта и развития своего дела.

Добавим, что услуги банка представлены в 46 регионах, в том числе и в Ростовской области.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU