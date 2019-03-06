2019-03-06T10:44:04+03:00
Общество

УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году

Банк выдал клиентам этого сегмента более 87 миллиардов рублей
Иван БОГОЛЮБОВ
Поделиться:
Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

УРАЛСИБ занял 5-ое место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2018 году. Исследование было проведено рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Всего за прошедший год клиентам банка из названной категории было выдано кредитов на сумму 87,3 миллиарда рублей. Им были предложены удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Предпринимателям также доступен "Бизнес-плейс" – магазин, где можно на выгодных условиях приобрести онлайн-бухгалтерию, онлайн-отчетность и ряд других услуг. В октябре прошлого года организация запустила новый Интернет-банк "УРАЛСИБ бизнес-онлайн". В добавок, уже два года функционирует образовательный проект "Университет бизнеса" банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным предпринимателям бесплатно получать необходимые знания для старта и развития своего дела.

Добавим, что услуги банка представлены в 46 регионах, в том числе и в Ростовской области.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону наркологическую клинику оштрафовали на 30 тысяч рублей за раритетное оборудование
Погода в Ростове-на-Дону 8 марта 2019: будет хмуро, но тепло
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 марта 2019: где и когда
ВТБ поможет одному из фермерских хозяйств стать крупнейшим в России
В Ростовской области число заболевших ОРВИ идет на спад
Ростовские ученые исследуют влияние цифрового мира на восприятие жизни современного человека
В Ростове-на-Дону пройдет масштабный форум разработчиков в сфере IT-технологий
Берег Темерника, парк Горького, сквер Дортмунда: что благоустроят в Ростове-на-Дону в 2020 году
Движение «Молодые профессионалы» из года в год наращивает свой потенциал
В Ростове-на-Дону на одной из улиц появилась "виселица"
У донской педагогики светлое будущее
«Мы были в шоке и обессилены»: Ростовская синхронистка Влада Чигирева рассказала о своем участии в Универсиаде
«Как всегда загадочна красива»: Поклонники обсуждают портрет пловчихи Юлии Ефимовой