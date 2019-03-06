Берег Темерника, парк Горького, сквер Дортмунда: что благоустроят в Ростове-на-Дону в 2020 году
В горадминистрации Ростова подвели итоги голосования за территорию, которая будет благоустроена в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, голосование проводилось в электронной форме с 25 по 27 февраля, все желающие могли выбрать среди девяти проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству. Тройка лидеров получилась следующая:
1) прибрежная зона вдоль реки Темерник (от моста по улицам Шеболдаева/Вавилова до зоопарка) – 27,6%;
2) парк имени Максима Горького – 16,2%;
3) сквер имени города Дортмунда – 15,5%.
- Эти объекты уже имеют готовые дизайн-проекты, и это значительно облегчает работу по их благоустройству в дальнейшем. Однако, сейчас необходимо бросить все силы на подготовку заявок для участия в областном конкурсе, который состоится уже 1 июля. Он проводится министерством ЖКХ области, - отметила заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики города по благоустройству Валентина Лишавская.
ИСТОЧНИК KP.RU