2019-03-06T11:52:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет масштабный форум разработчиков в сфере IT-технологий

Уже зарегистрированы более 90 участников-программистов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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С 22 по 24 марта в Ростове-на-Дону пройдет масштабный форум разработчиков в сфере IT-технологий. В стенах ДГТУ программистам со всего юга России предстоит решить технические кейсы донских предприятий. В этом году форум проводится в четвертый раз, в течение 48 часов участникам предстоит решить задачи, поставленные не только компаниями, опорным вузом, но и банкирами. Известно, что на форум уже зарегистрировалось порядка 90 программистов из Ростовской области. Оценивать их работу будет компетентное жюри, а победители получат денежные и ценные призы.

– «Хакатон Spring DSTU» мы проводим ежегодно, – рассказал председатель студенческого совета ДГТУ Андрей Бганцев. - Он позволяет желающим развивать навыки программирования, популяризирует разработки в IT-индустрии и помогает реализовать стартапы. При этом участники форума смогут не только получить уникальные знания по разработке проектов, но и сформировать команду для реализации собственных идей, а также привлечь инвесторов для поддержки бизнес-проектов.

Известно, что в программу форума включены мастер-классы от сотрудников компаний-партнеров, которые поделятся актуальными практическими знаниями об IT-сфере. А образовательные площадки открыты для всех желающих.

КСТАТИ

Участие в мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте fantastic-hackathon.ru. Принимаются не только командные, но и индивидуальные заявки на участие. В этом случае при регистрации важно указать свои навыки: программирование, дизайн, менеджмент, SMM – все участники будут равномерно распределены по командам.

КОНКРЕТНО

Программа «Хакатон Spring DSTU 2019»:

22 марта

18:00 – торжественное открытие форума. Представление технических кейсов от партнеров мероприятия;

19:00 – мастер-класс от партнера группы компаний Mail.ru;

23 марта

11:00 – мастер-класс от компании DBI (Data Base Intelligence);

18:00 – мастер-класс от компании ИнфоТеКС (Infotecs);

24 марта

15:00 – презентация проектов команд;

18:30 – подведение итогов;

19:30 – объявление победителей, торжественное закрытие форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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