2019-03-06T11:53:55+03:00
Общество

Ростовские ученые исследуют влияние цифрового мира на восприятие жизни современного человека

Изменяется мотивация успеха личности, а мышление направлено на восприятие только отдельных «пазлов» действительности
Ольга КУБЫШЕВА
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Ростовские ученые ЮФУ проводят исследование на тему, как цифровой мир влияет на восприятие жизни современного человека. Как рассказали в вузе, проблема в том, что сих пор не сформулирован запрос на серьезное философско-рефлексивное осмысление последствий глобальной цифровизации, а стремительное технологическое развитие осуществляется как бы «вслепую».

При этом цифровизация, во многом превосходя когнитивные возможности человека, ведет к существенным трансформациям его субъектности. А человек, находясь в режиме тесного контакта с цифровой средой, становится во многом агентом «сетевых практик».

- В этих условиях изменяется мотивация успеха личности - жизненно важной ценностью оказывается количество лайков и подписчиков в социальных сетях, - говорят специалисты. - Причем новообразования инет-языка приводит русский язык на «грань нервного срыва». Также под влиянием цифровой детерминации возникают такие феномены как «просмотрщики контента» и «аренда знаний» и, свидетельствуя лишь о поверхностном сканировании информации, они несут за собой когнитивные деформации всей психо-ментальной сферы человека.

Помимо этого, из-за скользящего экранного восприятия информации теряются причинно-следственные связи, разрозненные фрагменты не объединяются в единое целое. А «клиповое мышление» направлено на восприятие только отдельных «пазлов» действительности. Так называемые «просмотрщики контента» зачастую опираются на особый тип рациональности, отдающей предпочтение не смысловому погружению в содержание, а бессистемному заимствованию информации и визуальным образам.

В итоге, проблемы, поставленные исследователями, приобретают особую остроту и требуют пристального междисциплинарного изучения. Ведь фактом остается то, что будущее поколение должно вступить во взрослую жизнь в условиях «цифровой эры», будучи максимально к ней подготовленным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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